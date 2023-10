Джо Байден прилетел в Израиль

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден прибыл 18 октября с официальным визитом в Израиль. Этим визитом он намерен выразить поддержку Израилю в его конфликте с палестинской группировкой ХАМАС, передает Haaretz.

Самолет американского лидера в аэропорту Бен-Гурион встречали лично премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Израиля Ицхак Герцог.

BREAKING: US President Joe Biden arrives in Israel.



