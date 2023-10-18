Джо Байден прилетел в Израиль

Биньямин Нетаниягу, Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден прибыл 18 октября с официальным визитом в Израиль. Этим визитом он намерен выразить поддержку Израилю в его конфликте с палестинской группировкой ХАМАС, передает Haaretz.

Самолет американского лидера в аэропорту Бен-Гурион встречали лично премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Израиля Ицхак Герцог.

BREAKING: US President Joe Biden arrives in Israel.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fG2MK2o9s6 — Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

Помимо посещения Израиля, Байден также планировал отправиться в Иорданию на четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, в котором также должны были участвовать король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Эту встречу отменили из-за произошедшего накануне удара по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, которое контролирует движение ХАМАС, в результате взрыва в больнице погибли более 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800 человек.

ХАМАС обвиняет в ракетном ударе Израиль. ЦАХАЛ утверждает, что ракетный удар по ошибке нанесли боевики палестинской группировки «Исламский джихад».