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Байден: Удар по больнице в Газе нанес не Израиль, а другая сторона
Предыстория: По больнице в Газе нанесён авиаудар, погибли 500 человек

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден заявил, что, по его представлению, удар по больнице в Газе нанес не Израиль. Об этом он сказал, встретившись с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Sky News.

«Основываясь на том, что я видел, создается впечатление, что это было сделано другой командой, а не вами», — сказал Байден. Президент США добавил, что многие люди не знали, что стало причиной взрыва в больнице.

Байден заявил, что он опечален и рассержен ужасным нападением на больницу в Газе.

Он призвал международную общественность помнить, что ХАМАС не представляет интересы палестинского народа и ничего кроме страданий им не принес.

Нетаньяху в свою очередь назвал визит Байдена в Израиль «глубоко трогательным». А Байден пообещал, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что нужно для защиты.

Байден сегодня, 18 октября, прибыл в Израиль с визитом. Изначально он планировал после Израиля посетить Амман, но поездку отменили после произошедшей вчера, 17 октября, атаки на больницу в секторе Газа. Ее жертвами стали более 800 человек. Палестина обвинила Израиль. Тот вину отрицает и называет виновным «Исламский джихад».

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