О чем договорились министры обороны Таджикистана и Ирана?

- Таджикистан, политика
- 16:11, 18 октября 2023
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|Предыстория: В Таджикистан прибыл глава Минобороны Ирана
CentralAsia (TJ) - Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо обсудил перспективы военного сотрудничества с главой Минобороны Ирана Мохаммадрезой Аштиани, находящимся с официальным визитом в Душанбе, сообщает оборонное ведомство РТ.
Отмечается, что главные темы обсуждения включали вопросы регионального и мирового развития, текущее состояние Вооруженных Сил Таджикистана, а также планы, связанные с сотрудничеством в области обороны и развития военной техники.
«Стороны также подробно обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом и другие важные аспекты военного сотрудничества между Таджикистаном и Ираном», - говорится в сообщении.
Других подробностей пресс-служба Минобороны РТ не сообщает.
При этом, как уточнили «Азия-Плюс» в пресс-службе Минобороны, так как это первый визит главы оборонного ведомства Ирана в Таджикистан, по итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Напомним, министр обороны Ирана прибыл в Таджикистан с официальным визитом 17 октября.
Сегодня также запланирована его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В мае 2022 года Таджикистан посетил начальник Генерального штаба армии Ирана Мохаммад Бакери.
Сообщалось, что он и министр обороны Таджикистана, Шерали Мирзо присутствовали на церемонии открытия совместного предприятия в Душанбе по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ababil-2.
На сегодняшний день нет информации о том, началось ли производство дронов на этом предприятии.