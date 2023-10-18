«Один пояс, один путь»: О чём говорил Токаев на открытии форума в Пекине

Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии III Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который проходит в эти дни в Пекине, сообщает Акорда.

Токаев отметил ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития. Проект «Один пояс, один путь», по его словам, стал платформой для масштабного международного сотрудничества.

«Благодаря инвестициям стран – участниц данного проекта, свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики могут дать эффективный ответ на сложнейшие вызовы современности», – подчеркнул Токаев.

Президент добавил, что проект вносит весомый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между странами проекта.

Также глава государства поделился достижениями Казахстана, который, находясь в центре Евразии, связывает Север и Юг, Запад и Восток, поэтому играет особую роль в реализации инициативы. По его словам, будучи огромным внутриконтинентальным государством, имеющим общую протяжённую границу с Китаем, Казахстан прилагает серьёзные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения.

«Около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. За последние 15 лет мы направили на развитие транзитно-транспортной отрасли более 35 миллиардов долларов. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт «Хоргос», транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. При этом мы не останавливаемся на достигнутом», – отметил Токаев.

Он поделился планами по прокладке 1 300 километров новых железнодорожных путей в течение трёх лет, открытию третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем и строительству новых сухих портов «Бахты» и «Калжат». Это реальные примеры сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой.

Отдельно президент остановился на ключевой роли флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, он может стать «континентальным мостом «Пояса и Пути», вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

«Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнёрскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надёжным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов», – сказал Токаев.

По его мнению, большие возможности открывает партнёрство в рамках инициативы «Цифровой Шелковый путь», являющейся новым глобальным проектом.

«Уверен, построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесёт существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы «Один пояс, один путь» Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха. Убеждён, под мудрым руководством, председателя Си Цзиньпин, КНР добьётся ещё более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая на основе концепции общности исторических судеб различных народов», – подытожил своё выступление Токаев.

На форуме также выступили председатель Китая Си Цзиньпин, президенты России, Индонезии, Аргентины, премьер-министр Эфиопии, генеральный секретарь ООН. В целом участниками форума стали главы более 20 государств и представители свыше 130 стран и международных организаций.

Визит президента Казахстана в Китай начался вечером 16 октября. Его результатами стали подписание десятков соглашений как между государствами, так и с бизнес-партнёрами.

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