экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Конфликт надо заканчивать, - Путин прокомментировал авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе
Владимир Путин в Пекине
Владимир Путин в Пекине
Предыстория: По больнице в Газе нанесён авиаудар, погибли 500 человек

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек,— это большая трагедия. Глава государства рассчитывает, что произошедшее станет сигналом для окончания израильско-палестинского конфликта и начала мирных переговоров.

«Что касается удара по госпиталю, то это трагедия, которая там произошла. Это ужасное событие. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров»,— сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800 человек.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com