Конфликт надо заканчивать, - Путин прокомментировал авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе

Владимир Путин в Пекине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек,— это большая трагедия. Глава государства рассчитывает, что произошедшее станет сигналом для окончания израильско-палестинского конфликта и начала мирных переговоров.

«Что касается удара по госпиталю, то это трагедия, которая там произошла. Это ужасное событие. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров»,— сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800 человек.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.