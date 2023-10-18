Владимир Путин рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином в Пекине

Владимир Путин, Си Цзиньпинь

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин рассказал, что его переговоры с Си Цзиньпином в Пекине продлились три часа. Российский президент уточнил, что обсудил с лидером Китая в том числе темы Украины и Ближнего Востока.

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР: все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много, много там вопросов — это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке. Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке»,— заявил Путин на пресс-конференции в Пекине.

Он считает, что объем товарооборота РФ и КНР «реально впечатляет». Во время открытой части переговоров Путин заявил, что Москва и Пекин уже достигли объема товарооборота в $200 млрд. Он также сообщил, что на скорой встрече в Бишкеке премьеры РФ и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. «Это очень хороший план. Конкретный, существенный»,— уточнил Владимир Путин.

Путин прибыл в Китай 17 октября на международный форум «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран прошла на полях форума. С утра они оба выступили на его открытии. Владимир Путин сказал, что РФ и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, а также уважают «права каждого государства на собственную модель развития».