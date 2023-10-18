Байден объявил о выделении $100 млн на гумпомощь Газе и Западному Берегу
- Азия и мир, политика
- 22:16, 18 октября 2023
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CentralAsia (CA) - «Я только что объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному Берегу», - сказал президент США Джо Байден.
По его словам, эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев.
«И у нас будут механизмы, чтобы эта помощь доходила до тех, кто в ней нуждается, а не до ХАМАС или террористических группировок», - сказал он.
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