Байден объявил о выделении $100 млн на гумпомощь Газе и Западному Берегу

CentralAsia (CA) - «Я только что объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному Берегу», - сказал президент США Джо Байден.

По его словам, эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев.

«И у нас будут механизмы, чтобы эта помощь доходила до тех, кто в ней нуждается, а не до ХАМАС или террористических группировок», - сказал он.