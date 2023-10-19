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Миллер: поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
// Сергей Карпухин, Reuters.

CentralAsia (MNG) -  Поставки трубопроводного газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта из России в Западную Европу. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год. А с учетом поставок 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию объемы экспорта российского газа составят почти 100 млрд куб. м.

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