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Президент Хурэлсух принял участие в церемонии открытия третьего форума «Пояс и путь»

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 18 октября 2023 года принял участие в церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества «Пояс и путь».

Форум проходит в Пекине 17-20 октября 2023 года по теме «Качественное сотрудничество в рамках «Пояса и пути: вместе ради общего развития и процветания».

В своем вступительном слове Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул: «Инициатива «Пояс и путь», черпая вдохновение из древнего Шелкового пути и фокусируясь на расширении связей, направлена на улучшение политики, инфраструктуры, торговли, финансов и людей. -взаимодействие людей, придать новый импульс мировой экономике, создать новые возможности для глобального развития и построить новую платформу для международного экономического сотрудничества».

В форуме принимают участие главы государств и правительств 23 стран, в том числе Монголии, Чехии, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Сербия, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и РФ.

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