Организована выставка «Ulaanbaatar – Photo Week 2023»

CentralAsia (MNG) - Совместная фотовыставка «Ulaanbaatar – Photo Week 2023» была организована в Misheel Expo в Улан-Баторе, Монголия, и собрала более 190 фотографов из 20 организаций.

В ознаменование 88-й годовщины основания монгольской фотоиндустрии Объединенная ассоциация монгольских фотографов впервые организует «Ulaanbaatar – Photo Week 2023» при поддержке Министерства культуры Монголии.

Чтобы продемонстрировать эволюцию монгольского общества, развитие монгольской фотоиндустрии и художественного искусства фотографии, выставка предлагает посетителям уникальную возможность изучить культуру, историю и природные красоты страны через призму фотографии, а также различные жанры фотографии, включая документальные, художественные и медиа.

Организаторы выставки подчеркнули, что «Ulaanbaatar – Photo Week 2023» будет способствовать реализации «Политики нового возрождения» правительства Монголии и Национальной кампании «Культурное возрождение», инициированной Министерством культуры Монголии. Выставка примечательна тем, что это первое крупномасштабное собрание монгольских фотографов, которое предоставляет публике информативное, познавательное и визуально потрясающее путешествие по миру монгольской фотографии.

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