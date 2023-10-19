Монголия рассматривает Лаос как новые воздушные ворота

CentralAsia (MNG) - 16 октября 2023 года проект соглашения между Правительством Монголии и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о воздушном сообщении был согласован и рассмотрен с главой Главного управления гражданской авиации г-жой Мөнхтуяа Чимэддорж и представителями Главное управление гражданской авиации Лаосской Народно-Демократической Республики.

Соглашение о воздушных отношениях позволит авиаперевозчикам двух стран выполнять рейсы в рамках прямого и коммерческого сотрудничества, а в перспективе появится возможность использовать Лаос в качестве промежуточного пункта для вновь открывающихся рейсов в страны Юго-Восточной Азии.

Кроме того, это будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и дальнейшему сотрудничеству между нашими двумя странами.

Монголия установила дипломатические отношения с Королевством Лаос (которое в 1975 году изменило свое название на Лаосскую Народно-Демократическую Республику) 12 сентября 1962 года.

Обе страны схожи тем, что не имеют выхода к морю.

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