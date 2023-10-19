Сингапур подписал соглашения о воздушном сообщении и MRO с Монголией

CentralAsia (MNG) - Регулятор гражданской авиации Сингапура подписал соглашения, охватывающие воздушные перевозки и авиационное обслуживание (MRO), со своими коллегами в Монголии.

Сингапур намерен расширить двустороннее соглашение о воздушном сообщении с Монголией, которое было впервые подписано 30 лет назад.

Расширенное соглашение позволит сингапурским и монгольским перевозчикам выполнять неограниченные рейсы третьей и четвертой свободы между обеими странами, а также до 14 рейсов в неделю с правами пятой свободы движения.

Управление гражданской авиации Сингапура CAAS отмечает, что это обновление по сравнению с предыдущим соглашением, которое разрешало совершать полеты только до трех раз в неделю с правами третьей, четвертой и пятой свободы движения. В настоящее время ни одна авиакомпания из обеих стран не выполняет прямые рейсы между Сингапуром и Монголией.

Оба соглашения были подписаны на полях 58-й конференции генеральных директоров гражданской авиации азиатского и тихоокеанского регионов, которая прошла в Дакке.

источник: Middle Asian News

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