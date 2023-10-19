ЭСКАТО ООН поддерживает женщин-предпринимателей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Шесть лучших проектных предложений с инновационными цифровыми решениями из Монголии были выбраны для международного бизнес-проекта под руководством женщин.

14 октября 2023 года в Национальной торгово-промышленной палате Монголии состоялось заседание, посвященное представлению Программы продвижения и масштабирования цифровых решений для повышения роста женского предпринимательства и повышения устойчивости.

Были выбраны шесть монгольских компаний, предлагающих аутсорсинговые услуги матерям

Международная федерация женщин торговли и промышленности Монголии (IWFCI Mongolia) реализует программу «Продвижение и масштабирование цифровых решений для повышения роста и устойчивости женских предприятий», финансируемую Фондом развития женщин-предпринимателей Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана. (ЭСКАТО) при поддержке Министерства иностранных дел Монголии.

Ниже выбраны шесть проектных предложений:

Clubi, комплексная система тренировок и клубной деятельности с использованием мобильных приложений и веб-сайтов,

POS-система Gerege Smart и веб-сайт социальной торговли.

Веб-сайт социального трейдинга Shopstagram.

Сайт «iGeree», предлагающий профессиональные юридические услуги по составлению договоров и документов,

система аптечной работы «eClinic»,

Приложение «Momade» — аутсорсинговая услуга удаленной поддержки матерей.

Шесть монгольских ИТ-компаний, в том числе Clubi и Momade, успешно реализуют проекты решений в области электронной коммерции, финансируемые Фондом развития предпринимателей ООН-Женщины, для поддержки предприятий, принадлежащих женщинам.

На встрече были представлены результаты реализации вышеуказанных проектов, а шесть грантополучателей поделились своим опытом.

По приглашению IWFCI Mongolia на совещании присутствовали руководитель отдела инноваций, предпринимательства и инвестиций ЭСКАТО Джонатан Вонг, специалист по катализирующему женскому предпринимательству партнерству ЭСКАТО Сара Д'Анзео и глава Европейского банка реконструкции и развития в Монголии Ханнес Такач.

«Результаты и влияние проектов были замечательными. Хотя Монголия не входит в число целевых стран для бизнес-проектов нашей организации, принадлежащих женщинам, учитывая приверженность и упорную работу IWFCI Mongolia, реализация пилотной программы была правильным решением. Мы видим возможность продолжения нашей программы в Монголии в следующем году», — сказал Джонатан Вонг, руководитель отдела инноваций, предпринимательства и инвестиций ЭСКАТО.

Байгаль Очхуу, директор IWFCI Mongolia, отметила: «Впервые в Монголии мы реализовали программу, направленную на оживление, расширение и поддержку роста предприятий, принадлежащих женщинам. Мы сотрудничаем с шестью выбранными проектами, предоставив невозвратные гранты в размере 200 миллионов тугриков для организации обучения и наставничества и обеспечения их общественного признания. Участники всех шести проектов работали вместе как одна команда, выходя за рамки разработки технологических решений, к которым они стремились, к расширению сотрудничества на взаимовыгодных условиях».

В частности, проекты Clubi и Momade совместно организовали тренинги по трейдингу и маркетингу для своих клиентов и приняли участие в выставке ICT Expo 2023.

источник: Middle Asian News

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