Чхве Сон Хуэй передала приветствие министру Батцэцэг

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй в воскресенье направила поздравительное послание своему монгольскому коллеге Батцэцэг Батмөнх по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНДР и Монголией.

Отмечая, что после установления дипломатических отношений две страны поддерживали и сотрудничали друг с другом на принципах уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды, в послании выражалась уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества будут и дальше развиваться на основе тесного сотрудничества. между дипломатическими полями.

Чхве Сон Хуэй (최선희; род. 10 августа 1964, КНДР) — северокорейский политический деятель, министр иностранных дел Северной Кореи.

Ранее она была первым заместителем иностранных дел. Министром иностранных дел была назначена 11 июня 2022 года, став первой женщиной на этой должности и одной из немногих северокорейских женщин, занимающих должность столь высокого уровня.

Кроме того, она опытный переводчик, исследователь и чиновник МИД.

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