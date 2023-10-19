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«Улан-Баторская железная дорога» может утроить грузоперевозки

CentralAsia (MNG) -  Единственное совместное монгольско-российское государственное предприятие «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) может увеличить грузоперевозки с 30 млн до 100 млн тонн в год. Об этом сообщил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа во время двусторонней встречи в Пекине с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Я рад, что наши совместные проекты заметно активизировались в последние годы. У нас есть интерес к крупным проектам в области автомобильных и железных дорог. Наше единственное совместное АО "Улан-Баторская железная дорога" имеет потенциал увеличения грузоперевозок с 30 млн до 100 млн тонн в год», - сказал глава монгольского государства.

УБЖД была создана 6 июня 1949 года по соглашению между СССР и МНР с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). Протяженность УБЖД составляет 1 815 км.

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