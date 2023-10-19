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Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем после атаки больницы в Газе
Удар по больнице Аль-Ахли
Удар по больнице Аль-Ахли

CentralAsia (CA) -  В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек, заявил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кудра. Ранее сообщалось о свыше 800 погибших.

«28 человек находятся в критическом состоянии, еще 314 человек с различными травмами»,— говорится в заявлении палестинского Минздрава, которое приводит AFP.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что число погибших в результате удара превысило 800. Незадолго до этого Минздрав сектора Газа заявлял о 500 погибших.

Палестина обвиняет в атаке больницы 17 октября армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильская сторона утверждает, что удар был нанесен в результате неудачного запуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

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