Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем после атаки больницы в Газе
- Азия и мир, политика
- 9:15, 19 октября 2023
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Удар по больнице Аль-Ахли
CentralAsia (CA) - В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек, заявил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кудра. Ранее сообщалось о свыше 800 погибших.
«28 человек находятся в критическом состоянии, еще 314 человек с различными травмами»,— говорится в заявлении палестинского Минздрава, которое приводит AFP.
Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что число погибших в результате удара превысило 800. Незадолго до этого Минздрав сектора Газа заявлял о 500 погибших.
Палестина обвиняет в атаке больницы 17 октября армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильская сторона утверждает, что удар был нанесен в результате неудачного запуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».
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