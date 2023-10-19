Протестующие проникли в одно из зданий Конгресса США. Они потребовали прекратить огонь в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Протестующие проникли в Кэннон Хаус — старейшее офисное здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, сообщает Axios.

Местная полиция сообщила, что группа протестующих устроила акцию в ротонде Кэннон Хаус, где, как и в других помещениях Конгресса, демонстрации запрещены. Офицеры предупредили демонстрантов, требовавших прекращения огня в секторе Газа, что те должны закончить акцию. Когда они не подчинились, их начали задерживать.

Задержания начались и вокруг Кэннон Хаус, где также собрались участники пропалестинской акции, перекрыв движение транспорта. Как отмечает полиция, как минимум трое протестующих были задержаны по подозрению в нападении на офицеров.

По данным Axios, акция у офисного здания Конгресса США была организована антиизраильскими группами «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир».

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс.