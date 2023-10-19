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Казахстан продлевает запрет на вывоз угля автотранспортом

CentralAsia (KZ) -  Запрет на вывоз угля автотранспортом с территории Казахстана будет продлён, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

«Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона», – говорится в сообщении.

Запрет будет действовать с 26 ноября сроком на шесть месяцев.

Вывозить автотранспортом запрещено:

уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701);

лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).

В Казахстане временный запрет на вывоз угля автотранспортом ввели в сентябре 2022 года. Тогда отмечалось, что его вводят в связи с обнаружением фактов вывоза твёрдого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

В феврале этого года запрет продлевали ещё на полгода.

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