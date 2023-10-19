Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим при ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе

Авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли»

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим при ударе по больнице в городе Газа. Согласно указу главы государств, траур продлится с 19 по 21 октября.

«Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья. В нашей стране объявлен трехдневный общенациональный траур в качестве знака нашего уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и невинные гражданские лица»,— написал Эрдоган на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter).

Он также опубликовал текст своего указа, в котором говорится о том, что в течение всех трех дней траура по всей Турции будут приспущены государственный флаги на госучреждениях. Удар по больнице в Газе в указе Реджепа Тайипа Эрдогана назван «чудовищной израильской атакой».

Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен 17 октября. Власти Палестины обвинили в произошедшем Израиль. Израильская сторона утверждает, что удар был нанесен в результате неудачного запуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад». Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что число погибших в результате удара превысило 800. Незадолго до этого Минздрав сектора Газа заявлял о 500 погибших.

Минздрав Палестины 18 октября, сообщал, что, по последним данным, в результате удара погиб 471 человек, еще как минимум 314 пострадали.