Фото, видео — Акции протеста против обстрела больницы в Газе

- Азия и мир, политика
- 10:53, 19 октября 2023
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CentralAsia (CA) - В странах Ближнего Востока и Европы вспыхивают массовые протесты после взрыва больницы «Аль-Ахли» в Газе. Палестинцы и их сторонники обвиняют Израиль организации удара. Израиль утверждает, что упавшая на больницу ракета была запущена палестинским «Исламским джихадом».
Акции протеста проходят в Турции, Иордании, Финляндии, а также на Западном берегу реки Иордан, Иране, Тунисе, Ливане, США, Германии, Греции, Испании.
Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен 17 октября. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что число погибших в результате удара превысило 800. Незадолго до этого Минздрав сектора Газа заявлял о 500 погибших.
Минздрав Палестины 18 октября, сообщал, что, по последним данным, в результате удара погиб 471 человек, еще как минимум 314 пострадали.