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Фото, видео — Акции протеста против обстрела больницы в Газе
Протестующие в Тунисе возле штаб-квартиры французского посольства
Протестующие в Тунисе возле штаб-квартиры французского посольства

CentralAsia (CA) -  В странах Ближнего Востока и Европы вспыхивают массовые протесты после взрыва больницы «Аль-Ахли» в Газе. Палестинцы и их сторонники обвиняют Израиль организации удара. Израиль утверждает, что упавшая на больницу ракета была запущена палестинским «Исламским джихадом».

Акции протеста проходят в Турции, Иордании, Финляндии, а также на Западном берегу реки Иордан, Иране, Тунисе, Ливане, США, Германии, Греции, Испании.

Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен 17 октября. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что число погибших в результате удара превысило 800. Незадолго до этого Минздрав сектора Газа заявлял о 500 погибших.

Минздрав Палестины 18 октября, сообщал, что, по последним данным, в результате удара погиб 471 человек, еще как минимум 314 пострадали.

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