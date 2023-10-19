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ЦАХАЛ сообщает о новых ударах по «Хезболле» у ливанской границы. Видео

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля в ночь на четверг сообщила, что снова нанесла удары по позициям «Хезболлы» возле границы, на юге Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа пишет, что удары были нанесены в ответ на выстрелы по территории Израиля.

«В числе прочих целей удар был нанесен по наблюдательному посту у моря, с которого вчера в направлении Рош Ханкара была выпущена противотанковая ракета», — говорится в твите израильской армии.

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что «полностью готово» присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.

Армия Израиля 16 октября заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

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