ЦАХАЛ сообщает о новых ударах по «Хезболле» у ливанской границы. Видео

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля в ночь на четверг сообщила, что снова нанесла удары по позициям «Хезболлы» возле границы, на юге Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа пишет, что удары были нанесены в ответ на выстрелы по территории Израиля.

«В числе прочих целей удар был нанесен по наблюдательному посту у моря, с которого вчера в направлении Рош Ханкара была выпущена противотанковая ракета», — говорится в твите израильской армии.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что «полностью готово» присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.

Армия Израиля 16 октября заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.