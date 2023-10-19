Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Парламент Грузии не смог вынести импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, сообщает «Грузия online».

Голосование по вопросу об отстранении от должности в порядке импичмента проводилось тайным голосованием. Импичмент президента поддержали 86 депутатов, против проголосовал один член парламента.

С учётом регламента парламента Грузии, если импичмент не поддержан соответствующим количеством членов парламента – 100 депутатами, вопрос считается снятым и предъявление того же обвинения должностному лицу не допускается.

Таким образом Саломе Зурабишвили остаётся на посту главы государства.

Во время своего выступления в парламенте перед голосованием президент Грузии заявила, что Конституционный суд принял неправомерное решение, признав, что она нарушила основной закон Грузии.

«Впервые в истории Грузии проходит процесс импичмента президента, и вы гордитесь собой. Ни в чём другом, лишь в этом вы не доказываете верховенство закона. В то же время, решение от 16 октября запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой. Конституционный суд, на который должно опираться правовое и демократическое государство, полностью вышел из своей роли, перешёл в политическую сферу и не смог противостоять политической воле партии», – сказала Саломе Зурабишвили.

Она заявила, что Конституционный суд пренебрёг статьей 78 Конституции о европейской интеграции – то есть он сам не выполнил обязанность, возложенную этой статьей, которая распространяется на всех, а не эксклюзивно на правительство.

«Конституционный суд перешагнул через свою совесть, теперь ваша очередь! Я не собираюсь здесь ничего доказывать и никого убеждать в том, что и так очевидно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции», – обратилась президент к членам парламента перед голосованием.

На этой неделе Конституционный суд Грузии удовлетворил иск правящей партии «Грузинская мечта» о нарушении Зурабишвили 52-й статьи Конституции о статусе и полномочиях президента, по которой глава государства не имеет права осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. В августе-сентябре Зурабишвили совершила визиты в Германию, Францию и Евросоюз, где встречалась с первыми лицами.