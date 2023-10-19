Изменение климата остановить нельзя, но засухой управлять можно, - эксперты

CentralAsia (CA) - В Стамбуле завершился международный трехдневный практический семинар «Планирование комплексного управления засухой в Центральной Азии», сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

По мнению ведущих мировых экспертов, засуха не признает границ и ее невозможно избежать, но с быстро развивающимися технологиями это явление можно предсказывать. А при наличии знаний, секторальных политик и правильных подходов реагирования можно значительно смягчить последствия этого явления.

Центральная Азия относится к регионам с высоким риском и уязвимостью к засухе, и, соответственно угрозой продовольственной безопасности, поскольку более 70% ущерба засуха наносит сельскохозяйственным секторам.

При этом в сельской местности Центральной Азии проживает 58% населения региона, на долю сельского хозяйства приходится от 10 до 38% ВВП и от 18 до 65% занятости.

«Зловещие свойства засух и их далеко идущие последствия требуют тщательного планирования, учитывающего многосторонний характер этого природного явления, вызванного прежде всего изменением климата, - отметил на семинаре ведущий специалист по водным и земельным ресурсам (штаб-квартира ФАО, Рим, Италия) Махер Салман. «Эти планы должны отражать переход от парадигмы к активному управлению рисками, способному адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды», - сказал он.

В период 2000 -2016 года экономические потери от засух в ЦА превысили 2 млрд долларов США. По данным Межправительственной группы экспертов, изменение климата уже ведет к увеличению частоты, интенсивности и продолжительности засух, что серьезно воздействует на развитие многих секторов экономики, включая производство продовольствия и выработку электроэнергии.

«Исследования ученых с мировыми именами показывают, что цена бездействия в этой сфере уже в ближайшем будущем будет в 10 раз выше, чем цена действия сегодня, то есть один доллар, вложенный сегодня в программы восстановления ландшафтов и управления рисками засухи, сэкономит 10 долларов в будущем, - сказал региональный координатор проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции» Махмуд Шаумаров.

Чтобы обеспечить устойчивость сельскохозяйственных секторов и снизить угрозы тяжелых последствий засух, странам необходимо активнее внедрять агротехнологии, повышающие эффективность использования воды, поддерживающие влажность почвы, переходить к выращиванию адаптированных к засухе и засолению сельскохозяйственных культур и защищать экосистемы. Важнейшую роль играет адекватное финансирование, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций, а также обеспечение человеческих и технических ресурсов для реализации планов по управлению засухой и обеспечения их устойчивости.

«Мы должны действовать безотлагательно и сообща, снижая риски и повышая устойчивость наших сообществ и стран к засухе, - отметил субрегиональный координатор ФАО (Анкара, Турция) Виорел Гуту. «Необходимо использовать комплексный подход – научные данные, технологии раннего предупреждения, готовности, смягчения последствий, реагирования и восстановления с тем, чтобы обеспечить устойчивую продовольственную безопасность населения региона», - сказал он.

В семинаре приняли участие представители государственных учреждений, ответственных за управление природными ресурсами и технические эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, а также международные эксперты по вопросам засухи, противодействия опустыниванию и рационального использования природных ресурсов из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Комитета Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, Европейского Союза и других международных и региональных организаций. Знания и практические навыки, полученные в ходе мероприятия, будут использованы в ходе разработки национальных планов управления засухой и содействовать реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Семинар состоялся при содействии регионального проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции».