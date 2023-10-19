Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль

Риши Сунак

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг утром прибыл в Израиль, сообщает Reuters.

Его визит был анонсирован накануне поздно вечером.

Британский премьер планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским президентом Исааком Херцогом.

Визит продлится два дня — как сообщила пресс-служба британского правительства, Сунак посетит и другие страны региона.

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается 12 дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс. После начала войны Израиль посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.