Армия Израиля сообщила о «сотне ударов» по ХАМАС в Газа и ликвидации лидеров группировки

CentralAsia (CA) - Израильская авиация за сутки нанесла «сотню ударов» по объектам в секторе Газа и ликвидировала высокопоставленных членов палестинских группировок, в том числе главу военного крыла организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе Рафата Харба Хусейна Абу Хилала. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Комитеты народного сопротивления» — третья по величине группировка в секторе Газа, после ХАМАС и «Палестинского исламского джихада».

Ударам в секторе подверглись «пусковые позиции противотанковых ракет, шахты туннелей террористов, разведывательная инфраструктура и командные центры». «Также были поражены десятки минометных установок, большинство из которых были уничтожены сразу после запуска снарядов по Израилю», — сообщила израильская армия.

Среди погибших также много бойцов элитной боевой группы палестинской группировки «Нухба».

По данным Haaretz, в секторе Газа в результате ударов Израиля погибла высокопоставленный член ХАМАС Джамиля аль-Шанти — первая женщина, занимавшая такую должность.

После нападения группировки на Израиль ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа и неоднократно сообщала о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС. В числе убитых она называла главу совета группировки в Газе, «министра экономики» ХАМАС, главу воздушных сил, командира роты «Нухбы», руководившего атакой на израильские города.

По сведениям ООН, получаемых от властей, в Израиле погибли 1,3 тыс. человек, еще 4,2 тыс. ранены. В секторе Газа — 3 тыс. погибших и 12,5 тыс. раненных, сотни человек числятся пропавшими без вести под завалами.