Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров военного назначения

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CentralAsia (KZ) - Казахстан в связи с западными санкциями прекратил поставки в Россию 106 видов товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. По его словам, речь идет о продукции, «предназначенной для военных целей», передает «Власть.kz».

Запрет касается как казахстанских, так и иностранных производителей. Под запрет попали такие товары, как дроны и запчасти для них, специальная электроника, чипы и аналогичная продукция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию в конце сентября заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. По его словам, Казахстан контактирует «с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима». Вместе с тем Токаев заявлял, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. МИД РФ сообщал, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на взаимодействие.

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