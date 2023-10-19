Египет объявил о создании коридора для доставки помощи в сектор Газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились, что Египет откроет контрольно-пропускной пункт Рафиах на границе с сектором Газа для поставок гуманитарной помощи, сообщает CNN.

По словам Байдена, для начала Египет согласился пропустить 20 грузовиков. Со стороны сектора их встретят представители ООН, которые и займутся распределением помощи. Если поставке не помешает ХАМАС, например, конфисковав груз, то гуманитарная помощь начнет поступать со стороны Египта регулярно, заявил президент США.

Байден добавил, что первая поставка произойдет не раньше пятницы: «Они собираются залатать дорогу. Им надо будет заполнить ямы, чтобы грузовики прошли. Они предполагают, что на это завтра уйдет около восьми часов», — сказал Байден.

Информацию о достигнутом соглашении также подтвердил пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми. Когда именно начнутся поставки, он не уточнил. Ранее глава отделения Красного Полумесяца в Северном Синае Халид Заед говорил, что на египетской стороне у КПП Рафиах ждут более 200 грузовиков с тремя тысячами тонн гуманитарной помощи.

В офисе премьер-министра Беньямина Нетаниягу сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам продовольствия, воды или медикаментов из Египта, но при условии, что гуманитарная помощь будет реализоваться на юге сектора Газа и не попадет к боевикам ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары по территории страны и прорвались в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС, в рамках которой объявили о «полной блокаде» сектора Газа, предполагающей прекращение подачи воды и электричества, поставок продовольствия и топлива. В ООН это решение осудили, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.