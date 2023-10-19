Бывший сват Назарбаева вернул государству нефтяное месторождение, газовую станцию и завод

Кайрат Боранбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший сват первого президента Казахстана, осужденный олигарх Кайрат Боранбаев передал государству нефтяное месторождение, газораспределительную компанию и завод по выпуску труб и ремонту нефтегазового оборудования. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

«Агентством по финансовому мониторингу принимаются меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием», - напоминают в сообщении.

По данным агентства, в собственность государства передано месторождение «Каражанбас Северный», производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 миллиона тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 миллиарда тенге ($74,2 млн).

«Боранбаевым также передана газораспределительная компания «Азия Газ Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 миллиардов тенге ($29,3 млн)», - добавили в ведомстве.

Государству, отметили в АФМ, переходит также завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге ($18,8 млн). Штатная численность работников предприятия – 740 человек.

Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа, подчеркнули в ведомстве.

Кайрат Боранбаев входил в топ-50 богатейших и влиятельнейших бизнесменов страны. Его дочь была замужем за внуком бывшего президента Нурсултана Назарбаева — Айсултаном, который умер в августе 2020 года.

В середине марта 2022-го бизнесмен был арестован за крупные хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Спустя год суд Астаны приговорил Боранбаева и еще двоих фигурантов дела к 8 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. В июле приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Астаны.

В сентябре Агентство по финансовому мониторингу отчиталось о том, что Боранбаев добровольно вернул государству активы на сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн).

Среди них было нефтяное месторождение, газораспределительная компания, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие. С учетом этого в середине сентября суд назначил Боранбаеву 6 лет лишения свободы.

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