Монголия и КНР провели 23-й раунд консульских консультаций

CentralAsia (MNG) - 18 октября 2023 года генеральный директор Департамента консульского дела МИД Монголии Болд Бат-Очир и генеральный директор Департамента консульского дела МИД КНР г-жа У Си сопредседательствовали 23-й раунд консульских консультаций в Пекине.

Обе стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам содействия обмену кадрами, а также обеспечения безопасности и законных прав и интересов иностранных граждан и учреждений, среди прочего.

Обе стороны договорились добросовестно выполнять важные общие договоренности, достигнутые лидерами двух стран, постоянно повышать уровень консульского сотрудничества, активно продвигать механизмы облегчения подачи заявлений на получение виз, а также принимать конкретные меры для обеспечения безопасности и законных прав и интересов иностранные граждане и учреждения, чтобы вывести китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень.

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