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Монголия и Китай подписали ряд важные соглашения   

CentralAsia (MNG) -  В ходе встречи президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и председателя Китая Си Цзиньпина Монголия и Китай подписаны важные меморандумы о взаимопонимании.

Между Министерством экономики и развития Монголии и Национальной комиссией развития и реформ Китайской Народной Республики заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области низкоуглеродного зеленого развития, между министерствами экономик и транспорта Монголии и Национальной комиссией Китая - меморандум о создании рабочей группы по трансграничной железной дороге порта Шивээхурэн-Сэхэ. Меморандум о взаимопонимании и инвестиционном сотрудничестве в сфере электронной экономики экономическое ведомство Монголии подписало с министерством коммерции КНР.

«Я уверен, что эти документы внесут большой вклад в увеличение сотрудничества, инвестиций и торговли между двумя странами», — сказал министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд.

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