Один нарушитель погиб в результате инцидента на участке монголо-российской границы

CentralAsia (MNG) - 17 октября текущего года в 05:20 в полицию поступил звонок о том, что нарушители пересекли границу на территории сомона Сагил аймака Увс.

Данная информация была проверена «Рабочей группой» аймачного управления полиции. Выяснилось, что с российской стороны границу незаконно переснкли три человека верхом на лошадях. При этом они прорвали инженерную сетку, после чего наряд монгольского погранотряда произвел предупредительный выстрел. Однако нарушители не подчинились стражам границы.

Нарушитель границы Монголии скончался от пулевого ранения, полученного в результате предупредительного выстрела монгольских пограничников.

В Главном управлении полиции Монголии сообщили, что по данному делу ведется расследование.

Что касается правового регулирования в этом отношении, то согласно​:

Закон о границе Монголии

Статья 48.5. «Пограничники не несут ответственности за последствия применения огнестрельного оружия, специальных средств, служебных собак или физической силы в соответствии с основаниями и порядком, предусмотренными законом».

источник: Middle Asian News

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