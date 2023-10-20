Монголия и Китай подписали «Кредитное соглашение для реализации проекта Эрдэнэбурэнской ГЭС»

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принимает участие в конференции высокого уровня международного сотрудничества «Пояс и путь» в Китае.

Во Дворце Народного Конгресса Китая состоялась встреча президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече присутствовали члены Политбюро Коммунистической партии Китая, председатель аппарата ЦК партии Цай Цзи и министр иностранных дел и заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

В ходе встречи соответствующие должностные лица подписали специальное кредитное соглашение по проекту «Строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС», который будет реализован в рамках генерального кредитного соглашения между Министерством финансов и Экспортно-импортным банком Китая. Согласно подписанному документу, правительство Монголии получит льготный кредит в размере одного миллиарда долларов США от правительства Китая.

Западный регион Монголии, где проживает более 390 тысяч человек, импортирует 75 процентов своей энергии из России и Китая. Это означает, что он использует в пять или шесть раз более дорогую энергию, чем та, которая производится на Дөргөнской ГЭС. Строительство Эрдэнэбурэнской гидроэлектростанции позволит обеспечить западную часть Монголии энергией, произведенной внутри страны.

источник: Middle Asin News

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