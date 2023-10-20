Монголия планирует экспортировать 60 миллионов тонн угля в следующем году

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CentralAsia (MNG) - В 2024 году Монголия планирует экспортировать 60 млн тонн угля. Об этом накануне заявил министр финансов страны Жавхлан Болд на пленарном заседании сессии Великого Государственного Хурала /парламента/ Монголии.

К настоящему времени большая часть добываемого в Монголии угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, которое является одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40 проц. этих запасов — высококалорийный коксующийся уголь.

Согласно последним данным Национального статистического комитета Монголии, страна достигла своей поставленной цели, экспортировав 48,9 млн тонн угля уже к концу сентября текущего года.

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