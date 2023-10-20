Внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 18,1%

CentralAsia (MNG) - За первые три квартала 2023 года внешнеторговый оборот Монголии вырос на 18,1% в годовом исчислении до 18,1 млрд долларов США. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Монголии.

По данным ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло 4,5 млрд долларов.

Росту экспорта способствовал экспорт минеральных продуктов, конины и мясных консервов.

В январе-сентябре 2023 года Монголия вела торговлю с 158 странами. При этом Китай сохранил свою позицию в качестве крупнейшего торгового партнера Монголии и главного экспортного направления страны.

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