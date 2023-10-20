В вузах РФ будут готовить кадры для строительной отрасли Монголии

CentralAsia (MNG) - Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и градостроения Монголии.

«В режиме онлайн прошло третье заседание рабочей подгруппы между нашим министерством строительства и градостроения и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Стороны договорились в рамках стипендиальной программы обучать в России инженерно-технические кадры для строительной отрасли Монголии», — сообщили в министерстве.

По его информации, от российской стороны заседание вел заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Он выразил готовность сотрудничать со специалистами строительной отрасли Монголии для их обучения и повышения квалификации в РФ, а также для приглашения российских преподавателей в монгольские вузы.

Монголия со времен социализма до 1990-х годов использовала при строительстве советские стандарты качества, практически все специалисты отрасли получали образование в СССР. С переходом к демократии в стране начали активно работать строительные компании из Европы, Китая и Южной Кореи.

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