Исполнительный старший вице-президент JICA посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн принял Джуничи Ямаду, исполнительного старшего вице-президента Японской организации международного сотрудничества.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Амартувшин подчеркнул приверженность JICA реализации проектов и программ, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и повышение кадрового потенциала Монголии. Заместитель министра иностранных дел также проинформировал о приоритетных целях правительства Монголии, и обе стороны обменялись мнениями о возможностях и направлениях будущего сотрудничества.

Офис JICA в Монголии был основан 1 января 1997 года как 53-й зарубежный офис JICA. В настоящее время в офисе работают шестнадцать сотрудников из Японии и Монголии.

В настоящее время JICA работает более чем в 155 странах Азии, Африки, Латинской Америки, Океании, Ближнего Востока и Восточной Европы.

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