Представлена ​​почтовая марка, посвященная 50-летию Монголии и ЮНФАО

CentralAsia (MNG) - 16 октября 2023 года Монголия отметила 50-летие своего членства в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ЮНФАО) специальной церемонией в Музее естественной истории Монголии.

На церемонии была представлена ​​почтовая марка, посвященная 50-летию, а первые почтовые марки были подписаны и запечатаны Анхбаяром Нямдоржем, Государственным секретарем Министерства иностранных дел Монголии, и Винодом Ахуджей, Страновым представителем ЮНФАО в Монголии.

За последние 50 лет ЮНФАО сыграла ключевую роль в социально-экономическом развитии Монголии, успешно реализовав более 200 проектов и программ.

Монголия стала членом ФАО в 1973 году.

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