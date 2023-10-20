Минторг Казахстана объяснил запрет на экспорт 106 видов товаров в Россию

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CentralAsia (KZ) - Казахстан не устанавливал запрет на экспорт товаров в Россию из-за антироссийских санкций, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров, Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности. <...> Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — заявили в ведомстве.

В Минторге уточнили, что торговля товарами двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. «В отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите», — пояснили в министерстве и отметили, что экспортный контроль таких товаров действует свыше 20 лет.

19 октября вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что республика ввела ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций. «Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен», — сказал Торебаев. В числе подпавших под запрет товаров значатся запчасти для дронов, специальная электроника и чипы.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что власти будут следовать санкционному режиму в отношении России. Он упомянул о контактах Казахстана «с соответствующими организациями» для соблюдения ограничений. Позднее Токаев сказал, что у Казахстана нет товаров, которые попадают под санкционные ограничения.

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