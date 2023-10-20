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Израиль нанес авиаудар по Западному берегу реки Иордан, - ЦАХАЛ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по территории Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Как отмечает «Би-би-си», Израиль крайне редко применяет авиацию для ударов по территории Западного берега.

The Jerusalem Post пишет, с помощью авиации была атакована «группа вооруженных террористов в лагере Нур-Шамс, которая представляла угрозу для находившихся там израильских военных», в результате чего несколько боевиков были убиты.

В Нур-Шамс израильские силы проводят рейд, в рамках которого пытаются арестовать подозреваемых в «терроризме». В сообщении ЦАХАЛ говорится о задержании десяти «разыскиваемых лиц».

По данным Красного Креста, в ходе рейда были убиты восемь палестинцев. Как пишет The Jerusalem Post, десять сотрудников пограничной службы Израиля получили ранения в результате брошенной в них взрывчатки.

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