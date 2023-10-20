Глава Следственного комитета предложил лишать мигрантов российского гражданства при отказе от участия в военных действиях в Украине

Александр Бастрыкин

CentralAsia (CA) - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются участвовать в военных действиях в Украине. Об этом он сказал на военно-научной конференции Клуба военачальников России, видео опубликовано на сайте СК.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их [мигрантов] к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Глава СК не в первый раз говорит о привлечении иностранцев, получивших российский паспорт, к участию в военных действиях.

В январе 2023 года в интервью «Российской газете» он называл целесообразным «рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции». По его словам, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство и, «следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны».