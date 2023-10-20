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Американские военные базы в Сирии и в Ираке подверглись обстрелам и атакам беспилотников

CentralAsia (CA) -  Военная база США «Айн-эль-Асад» на западе Ирака подверглась обстрелу из «Града», на её территории разорвалось несколько ракет. Об этом сообщает Shafaq News.

Канал Al Mayadeen уточняет, что в атаке приняли участие и несколько БПЛА. По ее данным, ответственность на себя взяло Исламское сопротивление Ирака.

Также заявляется, что подверглись нападению и другие американские базы в Сирии и Ираке - Аль-Танф и Аль-Харир.

Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор.

Кроме того, телеканал Fox News сообщает, что американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке БПЛА и публикует видео горящей базы, а CTV News информирует о раненых американских военнослужащих.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США «находятся в процессе расследования произошедших в последнее время нападений» на американские базы и причастных к этим инцидентам сторон. Подробности он не привел.

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