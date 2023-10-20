Госслужащих в Казахстане обяжут знать казахский язык

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CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана утвердило концепцию развития государственного языка на 2023-2029 годы, согласно которой казахский язык станет основным рабочим языком сферы госслужбы. Текст документа опубликован на сайте правительства, его подписал премьер-министр республики Алихан Смаилов.

«В ходе реализации Концепции будут разработаны требования, обязывающие государственных служащих владеть казахским языком. При этом основным рабочим языком сферы государственной службы станет государственный язык», — говорится в тексте документа.

В концепции отмечается, что доля госслужащих, владеющих казахским языком на уровне В2 по системе «КАЗТЕСТ», в 2029 году должна составить 50% (в 2023 году это доля составляет 35%).

Долю документооборота на государственном языке в госорганах и национальных компаниях планируется в 2029 году увеличить до 94% (в 2023 году — 91%).

Также власти Казахстана хотят увеличить долю населения, владеющего государственным языком, в 2029 году до 84% (в 2023 году — 81%), долю телепрограмм на казахском языке до 84% к тому же году (в 2023 году — 70%) и долю использования казахского языка на международных мероприятиях, проводимых в стране и за рубежом, до 75% (в 2023 году — 52%).

Для этого планируется организовать курсы по казахскому, русскому, английскому языкам для взрослых, разработать обучающие программы в виде игр для детей, подростков и молодежи на государственном языке, организовать методические семинары, направленные на повышение доли госязыка в документообороте.

Согласно ст. 7 Конституции Казахстана, государственным языком считается казахский. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально употребляется русский язык.

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