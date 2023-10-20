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Канада отозвала из Индии 41 дипломата после скандала с сикхами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Канада обвинила Индию в политическом убийстве на своей территории

CentralAsia (CA) -  Канада вернула домой из Индии 41 своего дипломата после требования Нью-Дели, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает телеканал CBC.

Она добавила, что из-за сокращения штата сотрудников дипмиссии Канаде придется приостановить оказание дипломатических услуг в офисах в Мумбаи, Чандигархе и Бангалоре.

Индия потребовала выслать сотрудников канадской дипмиссии для соблюдения «паритета» по количеству дипломатов, присутствующих в обеих странах, сообщил источник телеканала CBC, знакомый с ситуацией. Индийские власти заявили, что в Канаде у них есть только 21 аккредитованный дипломат, в то время как Канада имеет 62 сотрудника в Индии, они находятся в Нью-Дели и четырем консульствам в Мумбаи, Чандигархе, Калькутте и Бангалоре.

Отношения между двумя странами обострились в сентябре после заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо о возможной причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Канадский МИД объявил о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата, Индия в ответ выслала канадского дипломата.

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