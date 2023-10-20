На выходных в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 21-23 октября под влиянием циклона и антициклона пройдут осадки и похолодает, сообщает «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, с наступлением выходных в Казахстане начнутся ощутимые похолодания. Синоптическую ситуацию над республикой будут формировать Североатлантический циклон и Скандинавский антициклон, вызывая осадки, лишь на юге страны дожди с переходом в снег ожидаются только в горных районах.

На севере и в центре страны по ночам морозы до 0-5 градусов, после полудня воздух прогреется до +2+12 градусов, а в понедельник похолодает до -3+5. На западе, юге и востоке республики еще сохранится относительно теплая погода.

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