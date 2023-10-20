У жителей Газы есть доступ к 3 л воды в день вместо минимальных 50 л, — ООН

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CentralAsia (CA) - Среднее потребление воды на человека в секторе Газа составляет 3 л в день, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для удовлетворения большинства основных потребностей человеку надо от 50 л до 100 л воды в день.

В OCHA рассказали, что в Газе девять дней подряд отключали электричество. По данным организации, местные больницы «находятся на грани коллапса», вынуждены приостанавливать часть операций, работать в темноте и ограничивают использование лифтов. ВОЗ зафиксировала 59 нападений на медучреждения, в результате которых повреждены 26 из них, также убиты 16 медработников, более 20 получили ранения.

Производство воды из подземных вод составляет менее 5% от уровня, существовавшего до эскалации конфликта, отмечает управление ООН. По его информации, нехватка топлива, проблемы с безопасностью и повреждение дорог привели к остановке работ по доставке воды в большинство районов.

«Количество воды крайне ограничено, что приводит к риску обезвоживания и к тому, что люди будут потреблять воду, непригодную для питья. Коммерческие запасы основных продуктов питания иссякают, а запасов в магазинах хватит всего на несколько дней. Многие пекарни больше не работают... Функционирует только одна из пяти мельниц в секторе Газа»,— говорится в отчете OCHA.

С 7 октября ведется война между Израилем и палестинским движением «Хамас».