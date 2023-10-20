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Армия обороны Израиля заявила об ударах по более чем 100 объектам ХАМАС за сутки. Видео

CentralAsia (CA) -  Израильские военные в ночь на 20 октября нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС. В сообщении, распространенном в соцсетях ЦАХАЛ, говорится, что израильские ВВС ударили, в числе прочего, по подземным тоннелям, складам оружия и оперативным командным центрам террористов.

ЦАХАЛ также сообщил об убийстве одного из членов военного руководства ХАМАС и «нейтрализации» террористического отряда и уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии.

В сообщении, распространенном ЦАХАЛ, ничего не говорится об ударе по церкви святого Порфирия в Газе. Вечером 19 октября представители ХАМАС объявили о «значительных повреждениях» и «многочисленных жертвах» в результате удара по церкви XII века. Представители Иерусалимской православной церкви заявили, что расценивают обстрел «как военное преступление», пишет Reuters.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Погибли не менее 1400 жителей Израиля, около 200 оказались в заложниках. После нападения ЦАХАЛ регулярно наносит авиаудары по сектору Газа. Палестинская сторона заявляет, что от обстрелов ЦАХАЛ погибли более 3,5 тысяч человек.

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