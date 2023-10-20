Армия обороны Израиля заявила об ударах по более чем 100 объектам ХАМАС за сутки. Видео

CentralAsia (CA) - Израильские военные в ночь на 20 октября нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС. В сообщении, распространенном в соцсетях ЦАХАЛ, говорится, что израильские ВВС ударили, в числе прочего, по подземным тоннелям, складам оружия и оперативным командным центрам террористов.

ЦАХАЛ также сообщил об убийстве одного из членов военного руководства ХАМАС и «нейтрализации» террористического отряда и уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל מאה מטרות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה, והשמידו פירי מנהרות, מחסני אמצעי לחימה ועשרות מפקדות מבצעיות.



במהלך התקיפות חוסל על ידי צה"ל ושב"כ מחבל שהיה בכוח הימי של ארגון הטרור חמאס, המחבל לקח חלק בפעולות הטרור הרצחניות בעוטף עזה >> pic.twitter.com/b1qvniVmLK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

В сообщении, распространенном ЦАХАЛ, ничего не говорится об ударе по церкви святого Порфирия в Газе. Вечером 19 октября представители ХАМАС объявили о «значительных повреждениях» и «многочисленных жертвах» в результате удара по церкви XII века. Представители Иерусалимской православной церкви заявили, что расценивают обстрел «как военное преступление», пишет Reuters.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Погибли не менее 1400 жителей Израиля, около 200 оказались в заложниках. После нападения ЦАХАЛ регулярно наносит авиаудары по сектору Газа. Палестинская сторона заявляет, что от обстрелов ЦАХАЛ погибли более 3,5 тысяч человек.