Пашинян заявил о разработке «дорожной карты» для мирного соглашения с Баку

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и при посредничестве Евросоюза (ЕС) была сформирована «дорожная карта» нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщает «Арменпресс».

Как сообщил Пашинян по итогам переговоров с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, «дорожная карта» отражена в четырехстороннем заявлении, принятом на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. По его словам, приверженность сторон «дорожной карте» обеспечит прорыв в мирных переговорах.

Азербайджанская сторона отказалась от участия в саммите в начале октября «из-за предвзятой позиции Франции». Четырехстороннее заявление подписали Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

После военной операции Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе – в результате которой он фактически прекратил свое существование – и в Баку, и в Ереване заявили о «более благоприятных возможностях» для мирного соглашения.

Никол Пашинян ранее на этой неделе сказал, что его страна готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года.