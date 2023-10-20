Израиль опубликовал новые данные по погибшим иностранцам, среди них граждане Центральной Азии

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Израиль опубликовал уточненные данные на 20 октября об иностранных гражданах, «убитых» или похищенных боевиками ХАМАС. Об этом пишет русскоязычный израильский портал Newsru.co.il.

Были убиты 32 гражданина США и 8 пропали без вести, 24 гражданина Украины убиты и 3 пропали без вести, 22 гражданина Франции убиты и 4 пропали без вести, 21 гражданин России убит и 7 пропали без вести, 19 граждан Аргентины убиты и 7 пропали без вести, 15 граждан Таиланда убиты и 10 пропали без вести, 12 граждан Германии убиты и и 7 пропали без вести, 12 граждан Великобритании убиты и 3 пропали без вести.

Среди убитых, помимо граждан Израиля, есть также граждане Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

МИД Израиля 15 октября сообщил, что в результате палестино-израильского конфликта погиб один казахстанец, двое пропали без вести. МИД Казахстана 18 октября опроверг эту информацию.

В заявлении сообщалось о трех погибших узбекистанцах, 4 пропали без вести. В МИД Израиля отметили, что данные находятся в процессе уточнения.

Позднее посольство Узбекистана в Израиле сообщило, что в ходе палестино-израильского конфликта погибли пять уроженцев Узбекистана. Они переселились в ближневосточную страну по программе репатриации в 1990-х годах и не имели действующих паспортов граждан Узбекистана.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Погибли не менее 1400 жителей Израиля, около 200 оказались в заложниках. После нападения ЦАХАЛ регулярно наносит авиаудары по сектору Газа. Палестинская сторона заявляет, что от обстрелов ЦАХАЛ погибли более 3,7 тысяч человек.