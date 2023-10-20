В Узбекистане прошла встреча секретарей Советов безопасности стран - членов Организации тюркских государств
- Азия и мир, политика
- 18:15, 20 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Сегодня, 20 октября 2023 года, под председательством Узбекистана прошла вторая Встреча секретарей Советов безопасности стран - членов Организации тюркских государств.
«Плодотворные переговоры были сосредоточены на укреплении сотрудничества между странами-членами в региональной и глобальной безопасности, защите территориальной целостности, решении миграционного кризиса и противодействии экстремизму и терроризму», - написал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
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