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В Узбекистане прошла встреча секретарей Советов безопасности стран - членов Организации тюркских государств

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 20 октября 2023 года, под председательством Узбекистана прошла вторая Встреча секретарей Советов безопасности стран - членов Организации тюркских государств.

«Плодотворные переговоры были сосредоточены на укреплении сотрудничества между странами-членами в региональной и глобальной безопасности, защите территориальной целостности, решении миграционного кризиса и противодействии экстремизму и терроризму», - написал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

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