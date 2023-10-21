Более 40 тысяч россиян приехали в Казахстан за полгода, - Минтруда РК

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CentralAsia (KZ) - Чуть более 40 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана за первые шесть месяцев 2023 года, за полный 2022 год показатель находился на уровне 63 тысяч граждан, сообщили РИА Новости в Министерстве труда и социальной защиты населения республики.

«На территорию Республики Казахстан за шесть месяцев 2023 года с целью «на работу» въехали из Армении 1 778 человек, Беларуси – 1 057, Кыргызстана – 8 374, России – 40 895», - говорится в ответе на запрос агентства.

Отмечается, что в 2022 году с целью работы в Казахстан въехали 63 345 россиян. В минтруда пояснили, что в основном граждане Евразийского экономического союза работают в республике в приоритетных отраслях экономики по узкопрофильным профессиям. Это менеджеры промышленного производства, специалисты в области консалтинга, финансового и страхового рынков, интернет технологий и IT-сектора.

Что касается казахстанцев, то в первом полугодии на работу в Россию выехали 25 515 граждан республики, в Кыргызстан - 1 203 человека, в Армению – 154, в Белоруссию - 133.

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